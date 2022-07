Will Smith reaparece en redes sociales para pedir perdón a Chris Rock

Esta mañana, Will Smith sorprendió a sus seguidores luego de que reapareciera en sus redes sociales, en donde compartió un video para pedir nuevamente perdón a Chris Rock por haberle propiciado una bofetada durante la última entrega de los Premios Oscar.

A través de su Instagram, Smith explicó qué tras un tiempo de reflexión pudo meditar qué fue lo que pasó ese día por su cabeza, por lo que ahora se sentía listo para hablar y responder las preguntas del público.

"Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho. Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder", se lee en un texto con el que comienza el clip.

El ganador al Oscar como Mejor Actor por su papel en la película ‘King Richard’ confesó por qué no se disculpó con Rock en el discurso que ofreció al recibir el galardón. Y también reveló que, al finalizar la ceremonia, llamó a Chris, quien no quiso hablar en ese momento.

"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", manifestó.

Asimismo, Will Smith lamentó sus acciones y se mostró arrepentido ante la familia de Chris Rock: “No pensé en cuántas personas herí en ese momento. Teníamos una gran relación. Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable”.

Will Smith dice si su esposa le pidió golpear a Chris Rock

Por otra parte, el protagonista de ‘Soy Leyenda’ respondió la duda del público, sobre si su esposa, Jada Pinkett, le solicitó golpear a Chris Rock tras la broma que hizo de ella. Y de manera contundente dijo que “ella no lo pidió”.

Finalmente, Will volvió a disculparse con el público, asegurando que lo que hizo aquella noche fue un error: "No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto".