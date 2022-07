Incendio en casa rodante cobra una vida en las primeras horas del sábado

(NOTICIAS YA).- Un incendio que se registró el sábado por la mañana dentro de una casa rodante en el vecindario de Whittier dejó un saldo de una persona muerta.

Tanto el Departamento de Policía de Denver como el Departamento de Bomberos local iniciaron su propia investigación respecto a la muerte, informó la emisora local KDVR.

El vehículo afectado se encontraba en un callejón detrás de la cuadra 2700 de la calle Vine cuando se suscitó el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima mortal, pero la compartirán con la ciudadanía en cuanto tengan acceso a esta información.

Poco después de atender el reporte del fuego, la corporación recurrió a Twitter para dar los primeros detalles de los trabajos para combatirlo.

"El #DenverFireDepartment está completando operaciones en un incendio de RV (casa móvil) en el callejón (ubicado en el) 2716 (de la calle) Vine. Desafortunadamente, una persona encontrada en el RV ha muerto. #DFD ahora está trabajando con @DenverPolice en la investigación de la muerte", escribió la agencia.

