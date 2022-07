Joe Biden vuelve a dar positivo a Covid-19

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden volvió a dar positivo por Covid-19 el sábado por la mañana, de acuerdo con una carta del médico presidencial, el Dr. Kevin O'Connor.

Probablemente se trate de un caso de positividad de Covid-19 de "rebote", la cual, señaló el médico, se "observa en un pequeño porcentaje de pacientes tratados con Paxlovid".

Biden no ha experimentado "ningún resurgimiento de los síntomas y continúa sintiéndose bastante bien". Como resultado, el demócrata no reanudará su tratamiento.

“Sin embargo, dada su prueba de antígeno positiva, reiniciará los estrictos procedimientos de aislamiento”, señaló el médico.

LEE: Biden da negativo a COVID-19

El presidente Biden dejó de aislarse el miércoles después de dar negativo en pruebas sucesivas de antígenos. Este tuvo un resultado negativo el martes por la noche, el miércoles por la mañana, el jueves por la mañana y el viernes por la mañana antes de dar positivo el sábado por la mañana.

El presidente canceló sus planes de viajar el domingo a casa en Delaware, así como a Michigan.

“Hoy volví a dar positivo por COVID. Esto sucede con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas, pero me aislaré por la seguridad de todos los que me rodean. Todavía estoy en el trabajo y volveré de gira pronto”, escribió Biden en Twitter.

LEE: Joe Biden da positivo a COVID-19

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, escribió que el líder está “asintomático, se siente bien y trabaja aislado de la Residencia para proteger a los demás”.

Joe Biden, de 79 años, dio positivo por primera vez a Covid-19 el 21 de julio. Experimentó síntomas leves, como secreción nasal, fatiga, temperatura alta y tos, según su médico. El presidente completó un tratamiento de cinco días con Paxlovid.

LEE: Trump dio positivo a COVID-19 antes del primer debate con Joe Biden en 2020

La Casa Blanca dijo que Biden había tenido 17 contactos cercanos, ninguno de los cuales terminó dando positivo.

*Con información de CNN