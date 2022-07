Murió Nichelle Nicols, estrella de Star Trek, a los 89 años

(NOTICIAS YA).-Nichelle Nichols, conocida por su papel de Nyota Uhura en “Star Trek: The Original Series”, murió a la edad de 89 años por causas naturales, anunció su hijo este domingo.

La actriz había sido tratada por demencia cuando tenía 80 años y fue a través de una publicación de Instagram que su hijo dio a conocer la noticia.

"Sin embargo, su luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerá para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos e inspiremos", escribió Johnson.

Nichelle Nichols, se convirtió en una leyenda de Star Trek y abrió camino para las mujeres negras en la pantalla.

La elección de Nichols como un personaje prominente en una posición de autoridad no tenía precedentes y era radical para un programa de televisión que se emitió por primera vez en 1966.

El beso de su personaje con el Capitán James Kirk de William Shatner también abrió camino para ser uno de los primeros besos interraciales jamás transmitidos por televisión, según detalla el medio especializado Buzz Feed News.

Después de que terminó la serie original, Nichols trabajó con la NASA para reclutar mujeres y personas de color como astronautas y continuó actuando, apareciendo en el escenario y en películas como Snow Dogs y la serie de televisión The Young and the Restless.

A Nichols se le atribuye el haber presentado más de 8 mil solicitudes cuando se inscribió para ayudar a la NASA a reclutar a más mujeres y personas de color. Entre esos solicitantes estaban Sally Ride, la primera mujer de Estados Unidos en ir al espacio, y Guion Stewart Bluford Jr., el primer afroamericano en el espacio, según USA Today .

“Todavía estoy muy orgullosa de Uhura: orgullosa de quién fue (o será) y lo que representó, no solo en su tiempo sino también en el nuestro, y en el de las personas que descubrirán Star Trek dentro de unas décadas”, escribió en su autobiografía publicada en 1994.