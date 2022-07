Suman 28 muertos por inundaciones en Kentucky; esperan hallar más víctimas

(NOTICIAS YA).-28 personas, entre ellas 4 niños, han muerto en las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales al este de Kentucky y es posible que haya más víctimas fatales, de acuerdo a un reciente comunicado oficial.

Los equipos de rescate esperan seguir encontrando cuerpos durante las próximas semanas, informó este domingo el gobernador Andy Beshear.

“Hay daños generalizados con muchas familias desplazadas y se esperan más lluvias durante el próximo día”, informó a través de sus redes sociales.

“Sé que ha habido más hallazgos de cuerpos, así que sabemos que la cifra va a crecer… Vamos a estar encontrando cuerpos durante semanas”, declaró.

Las muertes por condado son las siguientes:

Condado de Breathitt: 6, Condado de arcilla: 2, Condado de Knott: 15, incluidos 4 niños; Condado de Letcher: 2, Condado de Perry: 3.

Autoridades confirmaron la muerte de cuatro niños hasta el sábado y el gobernador informó a la cadena NBC que temía que el número aumentara al menos en dos más el domingo.

Las inundaciones representan el segundo gran desastre nacional que azotar Kentucky en siete meses, luego de una racha de tornados que cobró casi 80 vidas en la parte occidental del estado en diciembre.

In more tough news for the commonwealth this morning, our death toll has risen to 26 lost – and that number will increase. There is widespread damage with many families displaced and more rain expected throughout the next day. 1/3 https://t.co/8ZwyQedsGq

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 31, 2022