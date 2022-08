Disponibles reembolsos para bicicletas electrónicas en Denver

(NOTICIAS YA).-Para los habitantes de Denver que estén interesados en comprar una bicicleta electrónica, este lunes 1 de agosto podrán solicitar la nueva ronda de reembolsos de la Ciudad al adquirir este producto y estas son las fechas que están disponibles para este fin en lo que queda del año incluyendo el día de hoy:

Cada mes habrá una cantidad limitada disponible de reembolsos que van desde los $400 hasta los $1,700 dólares en la compra de una bicicleta electrónica en las tiendas disponibles con el programa Reembolso de Acción Climática de Denver.

La persona que solicite este beneficio debe ser residente de Denver, Colorado y tener 16 años de edad o más. También necesita una prueba de una dirección física en Denver y todos los documentos presentados deberán estar fechados dentro de un año de la solicitud.

Esta es la lista de documentos válidos:

En la página oficial del programa se puede leer también las siguientes indicaciones:

“Para calificar para el reembolso de bicicletas eléctricas, la bicicleta eléctrica debe comprarse nueva en una tienda de bicicletas participante para que la use el solicitante del reembolso de bicicletas eléctricas y no para revenderla. La bicicleta eléctrica debe comprarse en o después del lanzamiento del programa de reembolso de acción climática de Denver para bicicletas eléctricas; los reembolsos no son retroactivos a compras anteriores”.

“Para participar en el programa de reembolso de bicicletas eléctricas de Denver, las tiendas de bicicletas deben tener una tienda minorista física en Denver que venda bicicletas eléctricas que califiquen y brinde ventas, servicio y reparación en el lugar. Las tiendas de bicicletas deben confirmar que el nombre en cada cupón de bicicleta eléctrica coincida con el nombre de cada comprador de bicicleta eléctrica en persona en el momento de la compra”.