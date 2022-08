En Fresno cayó premio de $4.2 millones de dólares de Mega Millions

(NOTICIAS YA).- ¿Ya revisaste tu boleto de lotería?, podrías ser el ganador del premio mayor de Mega Millions.

Según los informes de la Lotería de California, fue en Fresno donde cayó el premio de un valor de $4.2 millones de dólares.

El ganador acertó los cinco primeros números que lo convirtió en el afortunado ganador de tan jugoso premio.

A través de sus redes sociales, la Lotería de California compartió los detalles del boleto informando que se vendió en Vons en North Cedar Ave en Fresno.

We DO have someone waking up this morning with a ticket worth an impressive $4.2 million! That #MegaMillions ticket, which matched all five numbers but not the Mega number, was sold at Vons on North Cedar Ave in #Fresno!! Check those tickets!https://t.co/YvOE03s2zE

— CA Lottery Press (@calotterypress) July 30, 2022