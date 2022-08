¿Quién era y cómo fue abatido Ayman al Zawahiri, mano derecha de Bin Laden?

(NOTICIAS YA).-“Se ha hecho justicia”, declaró este lunes Joe Biden tras confirmar la muerte Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda tras la ejecución de Osama Bin Laden y uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos en el mundo.

A través de un ataque con drones, durante una “operación antiterrorista exitosa” en Afganistán, fue que Estados Unidos mató al jefe de Al-Qaeda este fin de semana, reveló horas antes un alto funcionario estadunidense.

Al Zawahiri era uno de los terroristas más buscados en el mundo por Estados Unidos, que prometía 25 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerle.

Según medios norteamericanos, el líder murió en un ataque con drones llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la capital afgana, Kabul.

El ataque fue llevado a cabo el domingo. Autoridades dijeron que al Zawahiri estaba en el balcón de una casa cuando un dron le disparó dos misiles, según informó BBC.

Otros miembros de la familia estaban presentes, pero no fueron heridos.

Este anuncio se produce casi un año después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país veinte años después de ser derrocados.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.

Justice has been delivered.

— President Biden (@POTUS) August 1, 2022