VIDEO: Luces extrañas vuelan por el cielo de El Paso

(NOTICIAS YA).-Luces extrañas vuelan por el cielo de El Paso y testigos comparten videos del momento.

Quizá alguien más las vio, y compartieron las imágenes para decifrar qué fue.

Esto se vio anoche en el área de northeast (videos tomados por Juan Carlos Lozano):

Pero esta no es la primera vez que se ve algo extraño en el cielo de El Paso.

En 2018, una paseña ve algo extraño en el cielo, lo graba y lo comparte. Las imágenes se tomaron desde una residencia del este de El Paso.

Cecy Jaquez se encontraba en su casa por la calle Ramón Vega cuando comenzó a grabar las luces que aparecieron alrededor de las 8:48 de la noche. Las luces se encontraban al norte de las montañas y se mantuvieron en el cielo por varios minutos. La pregunta es ¿serán objetos voladores no identificados de otro planeta?

En otro caso, la madre de un joven de Anthony, Nuevo México nos manda un video donde alega que su hijo, grabó a un “Objeto Volador No Identificado” (OVNI).

La mujer conducía por las calles de la ciudad mientras su hijo estaba grabando el comercial de su tienda. De repente vio algo raro en el cielo. En dos segundos menciona que se ve la luz que muchos tardan en distinguir por lo que en la foto agregó luz para que sobresaliera. En el segundo 24 y 25 esta el supuesto objeto.

El video ha salido en medios locales y crea comentarios diferidos. Lo importante es conocer su opinión.

VIDEO: GRABAN A SUPUESTO OVNI EN ANTHONY Y SE HACE VIRAL

Cabe resaltar que en YouTube puedes encontrar varios videos de luces en el cielo que se observan desde El Paso y áreas circunvecinas.

Más noticias relacionadas:

Un nuevo video militar que supuestamente muestra un avión no identificado ha sido publicado luego del reconocimiento del Pentágono el año pasado de haber archivado una iniciativa dedicada a identificar objetos desconocidos en el sector aeroespacial.

LEE: Pentágono admite que investigó ovnis por varios años

El grupo To The Stars Academy of Arts and Science, una organización que lidera el tema que incluye a un exjefe del ahora difunto programa del Pentágono y fue cofundada por el exmúsico Blink182 Tom DeLonge, publicó el video titulado “GO FAST” este viernes.

Se trata de imágenes del Departamento de Defensade un video de un F/A-18 Super Hornet del “vuelo de alta velocidad de un avión no identificado”.

La publicación del supuesto material militar sigue las revelaciones del año pasado de The New York Times y Politico sobre el esfuerzo pasado del Pentágono por estudiar fenómenos aéreos no identificados y la publicación de dos videos que muestran los encuentros de los pilotos de la Marina con objetos no identificados.

VIDEO: REVELAN NUEVO VIDEO DE ENCUENTRO DE OVNI CON OFICIAL MILITAR