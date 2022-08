DHS comparte que 400 familias han sido reunidas bajo la administración de Biden

(NOTICIAS YA).-Esta mañana el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer en su cuenta de Twitter que ha reunido a 400 familias que fueron separadas durante la administración anterior.

Our Family Reunification Task Force has now reunited 400 families who were separated at the SW border by the previous administration. We encourage families separated by the prior administration to register for reunification at https://t.co/6gZ0K1d332 or https://t.co/VzcUPn9qR0.

— Homeland Security (@DHSgov) August 2, 2022