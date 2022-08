Fin de semana violento en las calles de la ciudad de Las Vegas

Fuerte ola de homicidios el fin de semana en Las Vegas

“Es algo muy difícil porque ya no tenemos seguridad, si salimos algún lugar pues ya salimos rápido queremos regresar rápido, porque no sabemos si regresamos a nuestra casa.”

Un fin de semana sangriento fue lo que vivió en las calles de la ciudad de Las Vegas, pues esta mañana autoridades respondieron a un tiroteo en un complejo de apartamentos al noreste del valle, según la policía un homicidio sucedido en un complejo de apartamentos ubicado en el mil setecientos avenida Marion aproximadamente a las 4 de la mañana, un hombre de 20 años de edad fue trasladado a un hospital y fue declarado muerto, La policía dijo que la víctima había estado fuera con amigos cuando se alejó hacia una cancha de baloncesto. Sus amigos escucharon varios disparos momentos después y lo encontraron sufriendo de aparentes heridas de bala en la cancha ,las autoridades buscan a dos posibles sospechosos que huyeron del lugar poco después del tiroteo.

Pero esto no terminó allí para hacer un recuento de lo ocurrido el fin de semana, el departamento de policía recibió un reporte de un enfrentamiento a tiros en la cuadra 1900 de la calle Cindy Sue, al llegar encontraron a un hombre y una mujer dentro de un apartamento con heridas de bala ambos perdieron la vida en el lugar de los hechos.

“Lo que sabemos es que esas dos víctimas se encontraban dentro del apartamento cuando alguien toco la puerta una de las víctimas toco la puerta se encontraban dos sujetos afuera del apartamento, al abrir la puerta la víctima comenzó a discutir con esas dos personas y durante una discusión uno de ellos sacó un arma y les disparó a las víctimas.”

De acuerdo a la policía otro tiroteo se registró al este del centro de Las Vegas el viernes por la tarde, en la cuadra número 500 de la calle Wardelle, cerca de las carreteras Mojave y Bonanza, dijo el oficial Ocampo de la Policía Metropolitana de Las Vega, la investigación preliminar informó que una persona fue encontrada con múltiples heridas de bala, el herido fue transportado a un hospital y aún no se sabe nada de su estado

Y por último la policía dijo que los oficiales encontraron a un hombre muerto quien sufría de múltiples heridas de bala aparentemente en el asiento del conductor de un coche, que fue localizado en el número 4994 de Este de la Avenida Cartier, justo antes del mediodía del domingo, la investigación preliminar indicó que probablemente fue asesinado mientras estaba sentado en el auto a primeras horas de la mañana.

“Yo recomiendo que haya más seguridad porque aquí enfrente del negocio ha habido tiroteos y no sabemos qué es lo que pasa.:”

No, no pues ya tiene que andar armado uno también se te arrima alguien y ya no sabes quien es.”