(NOTICIAS YA).- Mujer es brutalmente agredida por su ex pareja, a través de sus redes sociales mostró unas imágenes donde se puede apreciar que presuntamente fue víctima de violencia familiar.

Jessica González, residente de McAllen, dice haber sido golpeada el 24 de julio, por el padre de su hija, el agresor fue identificado como, Víctor Ezequiel Flores, quien recibió cargos de agresión.

González señala, que después de una convivencia, tuvieron una discusión que cada vez se volvió más agresiva, la cual provocó que Flores y dos mujeres más la golpearan.

De acuerdo al testimonio de González, su ex pareja fue puesto en libertad a los dos días, después de pagar una fianza de $5000 dólares, y destaca que no es la primera vez la agrede.

“No sé en qué momento me desmayé o caí y donde me caí ya no me acuerdo de lo demás, pues me desmayé y me desperté atrás del carro del hombre” dijo González.

Después de haber despertado, la víctima asegura que, el hombre la sacó del carro y la dejó tirada en la calle con la ropa rota.

Ella asegura que solo una de las mujeres que también la agredió, se encuentra todavía detenida, González, teme por su integridad y la de su pequeña hija de cuatro años de edad, ya que ha estado recibiendo amenazas vía telefónica y está buscando justicia, ante este hecho de violencia.

“Le doy gracias a dios que pude salir viva, porque yo pensé que no iba a salir viva, yo pensé que no iba a volver a ver a mi niña de nuevo.” Indicó Jessica González.

Si alguna mujer está pasando por alguna situación de violencia, no solamente física, puede acudir a la Organización Mujeres Unidas, donde puede recibir asesoría legal, siendo referidas a despachos jurídicos.

Ahora, González pide ayuda a la comunidad para poder solventar los gastos médicos, si usted quiere apoyar a la víctima puede hacerlo en su página en Go Fund Me es Jessica González a Mother Suffering from Abuse.