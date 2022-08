Perrito fronterizo: Ve cómo fue rescatado un bóxer cerca del muro

(NOTICIAS YA).- ¡Cubierto de espinas! Así fue rescatado un perrito que estaba vagando a lo largo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en San Diego.

La Sociedad Protectora de Animales de San Diego informó sobre el rescate de un cachorro de raza bóxer, compartiendo en redes sociales las condiciones en que fue encontrado vagando cerca de la frontera.

El pobre perro estaba cubierto de espinas de cactus, siendo evidente que estaban infligiendo dolor en todo su cuerpo, sobre todo en sus patas.

Un oficial de la agencia logró atraer al can con comida para gatos y, una vez en las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego, el equipo veterinario retiró todas las espinas de su cuerpo.

Sus rescatistas lo llamaron Rico y tiene una segunda oportunidad bajo el cuidado de MustLuvBoxers Rescue, una organización sin fines de lucro dedicada a rescatar y encontrar un hogar a perros de esta raza.

Poor Rico was found walking along the US-Mexico Border covered in cactus spines. Our Humane Officer was able to lure him over with cat food, and our medical team removed all the painful prickles. Now healthy and happy, Rico got a second chance with our partners at @mustluvboxers! pic.twitter.com/yrCe9cjgsb

— San Diego Humane Society (@sdhumane) July 28, 2022