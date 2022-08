Robo salarial por $40,000 a un hispano

(NOTICIAS YA).- Millones de dólares en salarios robados quedan en el olvido anualmente. ¿Quiénes son los mayores afectados? Nuestro equipo respondió al llamado de televidentes, estos aseguran haber sido víctimas de ese tipo de robo.Este problema ha recibido atención a nivel estatal y local ya que según un informe anualmente 440,000 trabajadores de Colorado son afectados. De acuerdo con datos del Instituto Fiscal de Colorado se estima que 730 millones de dólares se roban de los trabajadores cada año.

Estos números representan cifras alarmantes. Sin embargo, existe otra faceta que no se divulga. Hay negocios pequeños que son afectados fuertemente por los robos de salarios, como los emprendimientos de José Márquez y Manuel Antonio Cruz Flores. Ellos son pintores que trabajan por proyecto a una empresa, alegan que han sido víctimas al no recibir los salarios completos que se les adeuda.

Los proyectos acordados fueron completados pero hasta la fecha continúan esperando su pago. Márquez, explica el impacto de esta pérdida financiera: “yo dependo de mi trabajo y hay mucha gente que depende detrás de mí”, comentó. Mientras que Cruz Flores argumenta que “no me he podido levantar, porque lo que esta persona me debe no son mil dólares me debe alrededor de 40 mil”.

Estos contratistas llevan trabajando años, con la compañía, pero la paga no llegaba completa, si es que llega, lo que obliga a José y Manuel a sufragar de su propio bolsillo a los trabajadores. La situación se complicó a tal grado que terminó en amenazas. Cruz Flores relata que una vez que llegó a pedir su pago al deudor le dijo “que si no me retiraba del trabajo iba a llamar a la policía, para que no lo molestara más”.

Si usted se encuentra en esta situación, Nina DiSalvo, Directora de Toward Justice le recoeminda lo siguiente:

Contactar el Departamento de Trabajo Estatal.

Buscar asesoría legal gratuita si es necesaria.

Recordar que los trabajadores disponen de 2 a 3 años para presentar una queja de robo de salario.