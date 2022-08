Se han confirmado más de 30 muertes por las inundaciones en Kentucky

(NOTICIAS YA).- Esta mañana el gobernador del estado de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que hasta el día de ayer se han registrado 37 muertes, las cuales fueron causadas por las lluvias de estas últimas semanas que han provocado grandes inundaciones en el este de Kentucky.

Mientras las inundaciones siguen en el estado, el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado pocas probabilidades de tormentas eléctricas para la tarde-noche de hoy, mientras que para el miércoles se pronostica un día soleado (máxima de 91°F) y a partir del jueves se prevén tormentas eléctricas.

Las 37 muertes se han confirmado en cinco condados, ocho en Breahitt, dos en arcilla, 17 en Knott (13 adultos y cuatro niños), tres en Letcher y siete en Perry, se menciona en un comunicado hecho por el gobierno de Kentucky.

Algunos de los estragos que ocasionaron las tormentas fueron inundaciones y deslizamientos de tierra, al igual que destrucciones masivas de los hogares de familias del estado de Kentucky.

De acuerdo al comunicado las visitas que realiza Beshear el día de hoy son a los condados de Breathitt, Floyd y Pike.

En los condados de Pike y Floyd se aprobó la Asistencia Individual por parte del presidente Joe Biden. “Este apoyo es fundamental para nuestras familias del este de Kentucky mientras trabajamos juntos para recuperarnos y reconstruir”, dijo Beshear en un tuit.

Very good news this morning — @POTUS has approved Individual Assistance for Floyd and Pike counties. This support is critical for our Eastern Kentucky families as we work together to recover and rebuild. The devastation is enormous and every level of support will help. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 2, 2022