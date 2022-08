Se llevan a cabo elecciones primarias en Arizona, Kansas, Michigan, Missouri y Washington

(NOTICIAS YA).- El día de hoy hay elecciones primarias en los estados de Kansas, Michigan, Missouri, Washington y Arizona, en las que se decidirá a los candidatos de cada partido que lucharán por un puesto en el Senado y otros cargos más.

De igual manera las elecciones primarias funcionan como las elecciones previas a las votaciones intermedias de los Estados Unidos y para decidir quién representará a los estados en estas votaciones.

Los candidatos a gobernador en Arizona en estas elecciones primarias son: Katie Hobbs, Aaron Lieberman y Marco Lopez de parte de los candidatos demócratas; los candidatos pertenecientes al partido republicano son: Kari Lake, Scott Neely, Matt Salmon y Karrin Taylor Robson.

La candidata Kari Lake cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump, ya que en un retuit que subió a su cuenta de Twitter la candidata del partido republicano, se le ve en un video donde aparece Trump hablando a la comunidad de Arizona.

En el estado de Kansas, varios medios han dado a conocer que en estas elecciones los votantes decidirán si el abortó seguirá siendo legal, esto mediante un referéndum a una enmienda de la constitución estatal.

En el estado de Michigan, los partidarios republicanos buscarán seleccionar a su candidato que luche contra la gobernadora Gretchen Whitmer, la cual no muestra que tiene contrincantes para la nominación demócrata. Por otro lado, Peter Mejier, representante republicano, se estará enfrentando a un candidato que cuenta con el respaldo de Trump.

En Missouri se busca quitar el puesto del senador Roy Blunt, el cual ha causado que se integren más republicanos, tal como Eric Greitens, candidato al senado que cuenta con el apoyo de Trump.

“Me siento honrado de contar con el respaldo del presidente Donald J. Trump”, dijo Greitens en un tuit.

I'm honored to have the endorsement of President Donald J. Trump.

Make sure to get out and vote today! pic.twitter.com/kLkLT4vrmD

— Eric Greitens (@EricGreitens) August 2, 2022