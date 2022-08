Abogados del tirador de Parkland lloraron durante testimonio de padres de las víctimas

(NOTICIAS YA).-Los abogados que representan a Nikolas Cruz, autor confeso del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland, Florida, no pudieron evitar llorar durante la audiencia donde se escucharon los testimonios y declaraciones de los padres de las víctimas este martes.

Los defensores públicos Tamara Curtis y Nawal Najet Bashiman se tuvieron que quitar los cubrebocas para limpiarse los ojos con pañuelos mientras permanecían sentados junto a su cliente durante las declaraciones, de acuerdo a CNN.

Familiares de las 17 personas que murieron en el tiroteo, en su mayoría padres y madres de familia, subieron al estrado, ofreciendo declaraciones para ilustrar el costo de los asesinatos mientras un jurado decide si sentenciar o no a muerte al tirador.

"Cuando Luke murió, algo desapareció en mí… Y nunca, nunca superaré ese sentimiento", dijo Tom Hoyer, cuyo hijo de 15 años, el menor de tres, fue asesinado.

“No sé si alguna vez encontraré la paz real”, señaló.

Luke Hoyer fue una de las 17 personas asesinadas por Cruz durante la masacre de 2018 en febrero en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

El abogado Bashima también lloró durante el testimonio de Fred Guttenberg, padre de Jaime Guttenberg, de 14 años, también asesinado.

Dijo a la corte que ver crecer a los amigos y compañeros de clase de su hija y lograr cosas que Jaime nunca logrará es "insoportablemente difícil".

“Las reuniones familiares y las vacaciones también son difíciles, con un asiento menos en la mesa”, continuó.

"Hay unión, pero no hay celebración", dijo Guttenberg. “Hay un silencio ensordecedor entre todos, que no quieren mencionar el nombre de Jaime para causar dolor, pero tampoco quieren olvidarla”.

La abogada Curtis solicitó el año pasado que las declaraciones de la víctima solo se leyeran ante el tribunal, argumentando que sus declaraciones podrían “infectar el proceso con injusticia para negarle al Sr. Cruz el debido proceso”.

Los testimonios ofrecidos este martes se producen días después de que varios sobrevivientes subieran al estrado y recordaran los hechos vividos el 14 de febrero de 2018, algunos, incluso mostraron sus cicatrices por las heridas de bala sufridas.

