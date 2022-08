Abuelos pierden vuelos para reunirse con familias en Las Vegas

Abuelos no pudieron viajar de México a Las Vegas para reunirse con familiares

“Los abuelitos ya habían ya pasando el gate en el pasillo en donde vas a entrar abordar el avión, ya habían entrado allí y los regresaron los sacaron de allí les cerraron las puerta enfrente de ellos y ya no los dejaron pasar.”

La federación Hidalguense es una organización no lucrativa en la ciudad de Las Vegas que se formó desde el dos mil seis , por años llevan ayudando a familias latinas, a través del programa “Abrazando Destinos” tiene como propósito ayudar a las personas de la tercera edad del país Mexicano que no han visto a sus hijos o familia por diez años, a través de la embajada de los Estados Unidos se les otorga una visa para poder visitar a su familiares en esta ciudad, según la organización les compraron los pasajes de avión a más de 44 personas entre ellos guías para los adultos mayores a quienes sus familiares los iban a esperar en en el aeropuerto de esta ciudad pero nunca llegaron.

“Lo tardaron lo movieron para otro lado y las personas mayor de edad pues no pueden caminar para un lado a otro y eso perdieron mucho tiempo también y a la hora de hacer el check y lo que sucedió es que les estaban pidiendo trescientos pesos a cada adulto mayor para poder olvidarlos y que no perdieran el vuelo, no pudieron viajar solamente cinco personas…

Este video muestra a los cinco abuelitos que llegaron y fueron recibidos los abuelitos por sus familiares , pero la mayoría de las familias con tristeza se quedaron esperando a sus padres, abuelos y familiares llegar por esa puerta y nunca llegaron…

“Que se den cuenta del tipo de trato que le dan a la comunidad no nada más a los Hidalguenses, si no a toda la gente que viaja en esa aerolínea y no es justo que hagan esto ya basta tienen que tratarlos igual.”

Y es que es tanta la indignación y frustración de los familiares que por años no han visto a sus seres querido, la fundación dijo que a pesar de haber perdido una fuerte cantidad de dinero en los pasajes, compraron nuevamente todos los boletos con otra aerolínea para que los abuelos puedan llegar a su destino este Jueves.

“Mucha indignación, mucho coraje creo que es injusto el trato que se le da a las personas indígenas en cualquier parte que van ahorita les tocó a ellos, llegan al lugar para el abordaje y les cierran la puerta en la cara.”