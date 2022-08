Aprender Sin Temer: Realizan simulacros en escuelas de San Diego por riesgos de tirador activo

(NOTICIAS YA).- Ante la inseguridad que se vive en el país, las escuelas del condado de San Diego se están preparando para recibir a sus estudiantes en un ambiente que les transmita mayor tranquilidad.

Priorizando la seguridad dentro de las aulas, algunas escuelas llevaron a cabo estrategias antes de iniciar el ciclo escolar; como simulacros de tiroteos activos.

La Oficina del Alguacil del Condado de San Diego realizó una colaboración con el Distrito Escolar Unificado de San Marcos para poner en marcha un simulacro de un tirador activo en Mission Hills High School.

Todo ocurrió mientras los estudiantes y el personal están fuera por el verano, pero con la intención de ofrecerles un ambiente más seguro cuando regresen a las aulas.

Deputies always train to keep you safe. This month, @SDSheriff @SDSOSanMarcos partnered with @SanMarcosUSD @MHHS_Counseling for an active shooter drill. No students or staff were involved in the exercise. If you or someone you know is experiencing a crisis, text or call 9-8-8. pic.twitter.com/XHJNAfKS4O

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) July 29, 2022