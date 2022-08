Auto robado en Jefferson fue hallado en Denver

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Denver (DPD) dio a conocer que, debido al robo de un auto, mantuvieron un resguardo durante una hora para intentar dar con algún sospechoso, en el suroeste de la ciudad durante el miércoles por la mañana.

De acuerdo con el informe de la policía el robo del auto en el condado de Jefferson el martes 2 de agosto aproximadamente 11 p.m.

ALERT: #DPD is attempting to contact a suspect near the 3600 block of S Depew . Residents in the area are asked to shelter in place. Updates will b posted here as they become available. #Denver pic.twitter.com/QZhPoAk0ow

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) August 3, 2022