Monica Lewinsky hace petición a Beyoncé para que quite parte de una canción donde hace referencia a ella

(NOTICIAS YA).- Esta semana, Monica Lewinsky (activista anti-bullying, exmodelo, habladora en TED, etc), que fue una exbecaria de la Casa Blanca en su juventud, la cual tuvo un escándalo sexual con el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, le pidió a Beyoncé que quitara una parte de una de sus canciones en donde la menciona a ella.

Luego de que la cantante Beyoncé eliminó de una de sus canciones, Heated, una referencia que es considerada mal vista por personas con parálisis cerebral espástica, Lewinsky aprovechó esta situación para pedirle que removiera de la canción “Partition” la frase en donde hace mención a ella, “he Monica Lewinsky-ed all on my gown”.

uhmm, while we’re at it… #Partition Beyoncé to Remove Renaissance Lyric After Outrage: Ableist, Offensive - Variety https://t.co/DzN80FdzPB — Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) August 1, 2022

Esta canción de Beyoncé pertenece a su quinto álbum, estrenado en el 2013.

La aventura amorosa entre Bill Clinton y Lewinsky, que tan solo tenía 22 años cuando fue becaria, concluyó con el juicio político implementado al entonces presidente en 1998.

“Lo que es realmente importante recordar en el mundo actual es que nunca deberíamos haber llegado a un lugar donde el consentimiento fuera una cuestión”, fue Una de las declaraciones de Lewinsky sobre el escándalo amoroso en el que se vió involucrada con el expresidente, lo comentó ante Jake Tapper de CNN.

Con información de CNN.