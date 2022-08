Nancy Pelosi responde a amenazas de China y reafirma apoyo a Taiwán

(NOTICIAS YA).-Minutos después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi llegó a Taiwán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la visita y advirtió que tomaría "todas las medidas necesarias" para salvaguardar su soberanía.

La Cancillería señaló a través de un comunicado que Pelosi aterrizó en la isla "sin tener en cuenta la fuerte oposición y las representaciones serias de China".

Y añadió que se trata de una violación grave del principio de una sola China y de las disposiciones de los tres tratados conjuntos que mantiene con Estados Unidos.

"Tiene un impacto profundo sobre la base política de las relaciones diplomáticas e infringe gravemente la soberanía y la integridad territorial de China", aseguró la Cancillería.

Además, apuntó a que "socava gravemente la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán y envía una señal muy equivocada a las fuerzas separatistas para la independencia de Taiwán".

Esta visita se produce cuando el líder de China, Xi Jinping, ha sido más enfático que cualquiera de sus predecesores al manifestar que considera que la unificación de Taiwán con China es un objetivo principal de su gobierno.

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.

Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022