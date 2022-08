Advertencia de inundaciones en áreas del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- Algunas áreas del condado de San Diego podrían verse afectadas con inundaciones repentinas que provocarán las lluvias pronosticadas para esta tarde debido a la humedad monzónica.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación que estará vigente a partir de la tarde de este jueves.

Las mismas áreas del condado se verán sorprendidas por tormentas, que contemplan fuertes lluvias para esta tarde.

Los expertos explican que la acumulación rápida y excesiva de la lluvia podría resultar en el desbordamiento de algunos ríos, arroyos, y otras áreas bajas y propensas a inundaciones.

Thunderstorms ☂️⛈️🌈 are in the forecast again for this afternoon, mainly over the mountains & desert areas. Be alert for heavy downpours from any storms, due to abundant #monsoon2022 moisture! (radar forecast attached) #CAwx pic.twitter.com/0wXCQeImT3

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 4, 2022