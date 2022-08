La película "Batgirl" es "enlatada" por Warner Bros. a pesar de su costo de 70 millones de dólares

La película de DC Comics “Batgirl” será completamente “archivada” por Warner Bros. Eso significa que no llegará a los cines ni al servicio de transmisión HBO Max. La cinta supuestamente de $ 70 millones de costo, estaba haciendo proyecciones de prueba para el público en previsión de un debut a fines de 2022, se ubicaría entre los descartes cinematográficos más caros de la historia. Se dijo que esas pruebas fueron tan mal recibidas por los cinéfilos que el estudio decidió reducir sus pérdidas y correr, por el bien del futuro de la marca. Es un desastre para DC Comics según los expertos.

Sin embargo la historia para Warner y D.C. Comics ha sido buena con otras cintas, “The Batman” se desempeñó bien en la taquilla, recaudó $770 millones con una calificación R y recibió buenas críticas. Sin embargo, la única película del Universo Extendido de DC que logró superar los mil millones de dólares brutos en taquilla de “The Dark Knight”, que se estrenó hace 14 largos años (“Joker” con Joaquin Phoenix no formaba parte del DCEU), fue “ Aquamán. Mientras tanto, "Spider-Man: No Way Home" de la era de la pandemia de Marvel ha recaudado $ 1.9 mil millones en todo el mundo y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ha logrado $ 955 millones.