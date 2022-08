Piden justicia en asesinato de joven hispano

(NOTICIAS YA).-Una pesadilla de la que no terminan de despertar es cómo describen familiares del joven hispano asesinado en un autolavado de Lakewood lo que están viviendo.

Se trata de Ramón Castro Contreras, de 27 años, a quien recuerdan cómo un hombre trabajador, familiar y que le encantaba lavar su auto.

Fue justo haciendo uno de sus pasatiempos en un auto lavado donde tres sujetos enmascarados le arrebataron la vida a balazos mientras intentaban robar su vehículo, según indica la policía.

“Después de confrontar a la víctima le dispararon y lo mataron”, informó Jhon Romero, vocero del departamento de policía de Lakewood.

Los criminales lograron huir del lugar sin ser capturados. Ahora la policía ha divulgado un video que fue captado por una cámara de vigilancia en la zona, buscando ayuda de la comunidad para identificarlos y así ponerlos tras las rejas.

“Ellos están muy bien cubiertos y es muy difícil identificar algún tipo de raza, género, o lo que sea porque están muy cubiertos”, agregó Romero

Los malhechores son considerados un peligro para la comunidad, ya que se cree más temprano habían cometido otros crímenes

“Sabemos que esa noche más temprano los tres sospechosos en el video los vieron robando a varias personas cerca de una parada de autobús entre la Sheridan y el oeste de la Colfax”, añadió el vocero de la uniformada.

Mientras tanto, la familia de Ramón no supera la pérdida y buscan ayuda de la comunidad con donaciones a una cuenta de Go Fund Me para repatriar al cuerpo a su tierra natal, a donde siempre quiso regresar en vida para reencontrarse con su madre, a quien tenía años sin ver, cuentan sus hermanos.

Para ayudar, puede hacer clic en este enlace: https://www.gofundme.com/f/help-us-raise-for-my-brothers-memorial-and-burial