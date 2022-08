Sube recompensa por delincuente sexual fugitivo en TX; abusó de niña de 4 años

En 2020, Acosta fue condenado por agresión sexual agravada de una niña de cuatro años y fue condenado a 10 años de libertad condicional.

Texas Crime Stoppers, que está financiado por la Comisión de Justicia Penal del Gobernador, ofrece recompensas en efectivo a cualquier persona que proporcione información. Todas las sugerencias son anónimas, independientemente de cómo se envíen, y los informantes recibirán un número de sugerencia en lugar de usar un nombre.

Para ser elegible para recompensas en efectivo, los informantes DEBEN proporcionar información a las autoridades en línea directa de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477). También a través del sitio web de DPS o vía Facebook al sitio oficial de Crime Stoppers.

Es importante mencionar que, independientemente de cómo se envíe la información, toda denuncia es anónima.

Aquí el comunicado oficial de El Departamento de Seguridad Pública de Texas:

LATEST NEWS: Sex Offender from Pharr Named Featured Fugitive

AUSTIN – Texas 10 Most Wanted Sex Offender Humberto Carreon Acosta is August's Featured Fugitive. The reward for info leading to his arrest is $4,000 in August if it comes from tips. More at https://t.co/gFvDMn2VuZ. pic.twitter.com/pwTKhH0kZR

— Texas DPS (@TxDPS) August 4, 2022