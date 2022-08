VIDEO: Ponen en peligro vida de niño y bebé al aventarlos de muro fronterizo en San Diego

(NOTICIAS YA).- A través de twitter el jefe de la Patrulla Fronteriza de la zona de San Diego, Aaron M. Heitke compartió un video en su cuenta donde se puede ver como un grupo de personas intentan ingresar ilegalmente cruzando la frontera de México con San Diego.

El oficial informó que se trataba de un menor de 11 años de edad con nacionalidad jamaiquina y un bebé de 3 años de edad, quienes fueron captados por un video de grabación cuando saltaron el muro fronterizo.

Durante la grabación de 30 segundos se puede visualizar un grupo de al menos 8 personas, saltando el muro fronterizo que divide a México de Estado Unidos.

En el video se logra ver como el menor de 11 años da un peligroso brincó desde las alturas del muro, posteriormente lo recibe uno de lo adultos que ya había cruzado.

Pero el momento más impactante fue cuando momentos después "arrojan" a un bebé al otro lado de la valla por una persona que aún no cruzaba y recibido por una alguien que se encontraba más que se encontraba a la mitad del muro.

Posteriormente, se ve cuando una tercera persona recibe en sus brazos al bebé que dejan caer de a unos cuantos metros del piso.

This morning a 11yr old Jamaican national jumped from the border barrier at the direction of smugglers. Moments later a 3yr old child is perilously passed down. Smugglers continue to charge upwards of $10k to be smuggled into the US, all with little to no regard for their safety. pic.twitter.com/sXZQJl9SSl

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) August 2, 2022