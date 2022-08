Buscan a pareja de abuelitos desaparecida en El Cajon

(NOTICIAS YA).- Reportan como desaparecida a pareja de abuelitos fueron vistos por última vez en El Cajon.

Philip y Frances López fueron vistos por última vez aproximadamente a las 3:30 a. m. del jueves, según la Patrulla de Caminos de California, que emitió un Silver Alert.

SILVER ALERT - San Diego, Orange, Los Angeles, Kern, Tulare, Kings, Fresno, Madera, and Merced Counties@elcajonpolice IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/9J9E0nVy1p

— CHP - Alerts (@CHPAlerts) August 5, 2022