Cerrados en Denver 5 colegios comunitarios por presuntas amenazas

En las últimas horas se ha mantenido la tensión en cinco colegios del parea metropolitana de Denver, los cuales se encuentran restringidos o cerrados durante este viernes debido a una amenaza potencial que surgió por la madrugada durante los primeros minutos del día y que de acuerdo con las autoridades es un posible caso de doxing.

Los colegios que mantienen medidas preventivas y que recibieron amenazas directas son:

El Colegio Comunitario de Aurora permaneció cerrado desde el amanecer, mientras que los demás fueron cerrando sus puertas y desalojando a la gente durante el transcurso del día

En el campus de Auraria, además del ya enumerado Colegio Comunitario de Denver, se desalojó y cerró la Universidad Estatal Metropolitana de Denver y la Universidad de Colorado Denver.

También permanecerá cerrada durante todo el viernes la Universidad de Colorado Boulder, cuyas autoridades así lo determinaron como medida de precaución a pesar de que dicha institución no recibió ninguna amenaza directa.

De acuerdo a información del Departamento de Policía de Westminster, una persona de interés del Colegio Comunitario de Front Range sería quien recibió amenazas específicas como una posible forma de doxing.

Out of an abundance of caution, the security team at FRCC has secured the perimeter at all three campuses due to a potential threat in the area. This means all of our outside doors are locked, but activity inside the buildings is proceeding as usual.

