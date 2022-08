Falso cirujano plástico tras las rejas; operaba sin licencia

(NOTICIAS YA).- Un hombre del condado de Orange enfrenta más de cinco años en prisión tras ser acusado de varios delitos por ostentarse como médico y realizar diversos procedimientos estéticos sin licencia, poniendo en riesgo la vida de las mujeres que atraía por medio de redes sociales.

Elias Renteria Segoviano, de 61 años, tenía como objetivo llegar a mujeres latinas en el sur de California, ofreciendo inyecciones de Botox, rellenos de labios y cara, estiramientos de hilos, y procedimientos invasivos como el popular “Mommy Makeover”.

El hombre, originario de Brea, fue arrestado desde el pasado 19 de julio en su negocio “Botox en Anaheim”, dentro del Phoenix Salon Suites, ubicado en el 935 de Brookhurst St. en Anaheim. Sin embargo, los cargos en su contra se dieron a conocer este jueves, 4 de agosto, por la Oficina del Fiscal del Condado de Orange.

Actualmente, Segoviano está detenido con una fianza de un millón de dólares y enfrenta una sentencia máxima de hasta cinco años en prisión en caso de ser declarado culpable de los cargos de práctica no autorizada de la medicina, indicación falsa de una licencia médica y un cargo por delito mayor de perjurio.

De acuerdo con la fiscalía, el hombre se valía de varias redes sociales para promover sus servicios estéticos y llegar a sus clientes potenciales, como Facebook, Instagram y TikTok.

Además, Segoviano usó varios alias incluyendo “Dr. Elias”, “Dr. Elias Renteria”, “Dr. Elias Renteria M.D.”, y usó “ELIASMD” en la matrícula de su vehículo.

También, utilizó varios nombres comerciales para su práctica sin licencia, incluyendo “Botox in Anaheim,” “Botox in Anaheim- Health and Beauty,” “Neurotoxina Botulinica- Massage Service,” “Threads in Anaheim, “Threads La Habra”, “Botox La Habra,” y “OC Threads, Botox & Fillers”.

“Estas mujeres confiaban en que esta persona tuviera la capacitación y la experiencia requeridas para realizar estos procedimientos médicos, y en su lugar, sin saberlo, pusieron sus propias vidas en manos de alguien que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo”, dijo el Fiscal de Distrito del Condado de Orange, Todd Spitzer.

Las autoridades creen que puede haber víctimas adicionales y están instando a cualquier persona que haya sido tratada por el falso médico a acercarse con la Oficina de Investigación del Fiscal de Distrito del Condado de Orange para denunciar.