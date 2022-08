Fuga de agua de drenaje afectó a varios negocios en el oeste de El Paso

(NOTICIAS YA).-

Cerca de la cuadra 3 mil de la calle Doniphan varios negocios y sus dueños se vieron afectados ya que una tubería que lleva agua del drenaje se reventó debido a la construcción que se efectúa en esa zona. Dicho incidente causo el agua de dicha tubería afectara los establecimientos cercanos.

“La máquina reventó una pipa del drenaje e inundo parte de la calle casi llega a mi puerta. Estos amigos no tienen cuando terminar esto y lo que queremos es que tengan un arreglo porque esa agua contaminado puro drenaje. Ahora no es inundación de la lluvia si no la agua que revientan los tubos.”

Las personas que buscan arreglar su calzado u otros de los servicios que ofrecen los negocios vecinos también se han visto afectadas ya que es difícil llegar a esta zona.

“Huele feo los clientes que tengo llegaron oiga cómo es posible esto. Les dije una disculpa que podemos hacer con estos señores. No se han querido acercar mejor con el charco toda la calle de drenaje. Y pues me hablaron y les hable y les pedí disculpas pues ahí mañana a ver si ya está ya que no este ahí la calle inundado.”

Cabe mencionar que contactamos a EP Water para sus declaraciones sobre lo sucedido y aun que no pudieron dar entrevista, si dieron una declaración sobre este suceso.

Un contratista estaba trabajando en la fase 2 del proyecto EP Water frontera, para así poder remplazar las tuberías de drenaje de la zona. El contratista le pego a una tubería de drenaje lo que causo que la zona se inundara. Pedimos disculpa a todos los afectados.

-Por Carlos Alvarez