Kyrsten Sinema da el visto bueno para el proyecto de ley que iniciaron los senadores Schumer y Manchin

(NOTICIAS YA).- La noche de ayer, la senadora Kyrsten Sinema, dio su apoyo para el proyecto de ley alcanzado por los senadores Chuck Schumer y Joe Manchin, y posteriormente apoyado por el presidente Biden.

La decisión de Sinema llegó después de largas conversaciones que mantuvo con Schumer sobre este nuevo proyecto de ley, “sujeto a la revisión del parlamentario, seguiré adelante”, dijo Sinema.

El proyecto se conoce como, “Ley de reducción de la inflación”, el cual de acuerdo con Biden, será el proyecto más importante que han hecho, el cual asegurará la seguridad energética, luchará contra la inflación, reducirá los costos para las familias estadounidenses y afrontará la crisis climática.

Recientemente en un tuit, el senador Schumer compartió que este proyecto “será el paquete más grande para combatir la crisis climática”.

I was so proud to stand with climate organizers and activists alongside Senate Democrats today.

Because the Inflation Reduction Act will be the largest package to fight the climate crisis ever passed by Congress. pic.twitter.com/kJ2OfS6VVF

— Chuck Schumer (@SenSchumer) August 4, 2022