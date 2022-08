Muere atropellado peatón junco con sus dos perros en Aurora

(NOTICIAS YA).-Durante la madrugada del viernes fue reportado un accidente automovilístico al 911 en Aurora, el cual ocurrió muy cerca de la intersección de camino sur Reservoir y la avenida este Mansfield, hasta donde llegaron elementos del departamento de bomberos y policía de Aurora.

A su arribo los rescatistas y oficiales encontraron a un hombre y dos perros quienes yacían en el césped a un costado de la carretera, así como un vehículo en carril contrario en central de Reservoir, el hombre de 41 años fue declarado muerto en la escena, lo mismo que ambos perros.

A través de su blog oficial el gobierno de Aurora dio a conocer los detalles del incidente, en donde narra que una Toyota Sequoia viajaba hacia el sur por South Reservoir Road, justo al sur de East Mansfield Avenue. El Toyota se salió de la calzada, golpeó al peatón y a dos perros en la acera del lado oeste de Reservoir, matándolos a los tres.

El vehículo golpeó también una caja eléctrica, letreros y una parada de autobús, pasó sobre el camellón y quedó en sentido contrario sobre el carril sur de la avenida, el cual estuvo cerrado por varias horas mientras los detectives tomaban la evidencia necesaria.

#APDTrafficAlert: Officers are on scene of a crash involving a pedestrian and a vehicle in the area of Reservoir & Hampden. Serious injuries are being reported.

S/B Reservoir has been closed at Mansfield.

Any updates will be here. pic.twitter.com/YV2qrpxkey

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) August 5, 2022