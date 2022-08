Pareja de ancianos muere alcanzada por un rayo cerca de la Casa Blanca

(NOTICIAS YA).-James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 75, originarios de Janesville, Wisconsin, murieron a causa de sus heridas luego del impacto de un rayo en el Parque Lafayette, ubicado directamente afuera del complejo de la Casa Blanca, informó el Departamento de Policía Metropolitana.

La policía de Distrito de Columbia confirmó que la pareja de ancianos, que se encontraba visitando la capital, murió después de que junto con otras dos personas fueran alcanzadas por un rayo el jueves por la noche.

Las víctimas se resguardaban de una tormenta debajo de un árbol, según una fuente policial.

Las otras dos personas, un hombre y una mujer, estaban en estado crítico, dijo el departamento de policía. Sus identidades no fueron reveladas hasta el momento.

Four people in critical condition after lightning strike near White House pic.twitter.com/USsRMcVS1x

— My Mixtapez (@mymixtapez) August 5, 2022