Por pasar la luz roja a exceso de velocidad provoca choque múltiple en Los Angeles

(NOTICIAS YA).-Al menos seis personas murieron y ocho resultaron heridas en un accidente donde varios autos estuvieron involucrados cerca de una gasolinera de California el jueves por la tarde, informaron autoridades locales.

El choque ocurrió alrededor de la 1:40 p. m., cuando un Mercedes de color oscuro se saltó un semáforo en rojo sin frenar y golpeando a dos vehículos en una intersección en el vecindario de Windsor Hills en Los Ángeles.

Los vehículos chocados se precipitaron con fuerza envueltos en llamas hacia una gasolinera cercana.

Seis personas fueron declaradas muertas en el lugar, incluido un cuerpo que se encontró dentro de los escombros de un automóvil quemado, según la Patrulla de Caminos de California (CHP por sus siglas en inglés).

También entre las muertes había una mujer embarazada y un bebé, dijeron las autoridades.

Una testigo que se encontraba cargando gasolina cerca de la colisión dijo que se cubrió la cabeza para protegerse mientras observaba los restos de los autos volar por el aire, según reportó NBC.

De acuerdo a su testimonio, pudo observar a un bebé que fue proyectado en el aire.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Footage in Los Angeles County shows a car accident that killed at least 5 people and injured 9 otherspic.twitter.com/2iHvrRXNFA

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 5, 2022