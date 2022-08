Asesinan a ayudante del alguacil en tiroteo al sur de Colorado

(NOTICIAS YA).-La oficina del alguacil del condado El Paso (EPCSO) está en la búsqueda de un sospechoso luego de un tiroteo registrado el pasado domingo 7 de agosto en el sur de Colorado, el cual dejó como saldo la muerte del ayudante del alguacil del condado.

It is with a heavy heart that we share Deputy Andrew Peery has been killed in the line of duty. More information will be forthcoming. https://t.co/Em6LtvHJ3E pic.twitter.com/HqsOImUqdw

— EPCSheriff (@EPCSheriff) August 8, 2022