FBI catea casa de Donald Trump en Palm Beach, Florida

(NOTICIAS YA).-Agentes del FBI ejecutaron una orden de cateo este lunes en una propiedad de Donald Trump ubicada en Palm Beach, aseguró el ex mandatario a través de un comunicado en redes sociales.

Trump no aclaró el motivo por el que los agentes del FBI estaban en la residencia de Mar-a-Lago, pero sí informó que la redada no fue anunciada y que "incluso irrumpieron en su caja fuerte", detalla CNN.

El también empresario quien es investigado por un Comité de la Cámara de Representantes por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, afirmó en su oficio:

“Son tiempos oscuros para nuestra hermosa nación, pues mi hermoso hogar, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está en estos momentos bajo asedio, irrumpida y ocupada por un gran número de agentes del FBI. Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”.

“Nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024, especialmente según las encuestas recientes, y que también harán cualquier cosa para detener a los republicanos y conservadores en las próximas elecciones de mitad de período", añadió.

Noticia en desarrollo