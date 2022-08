Pronóstico de olas de calor continuarán hasta el miércoles en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Con el inicio de esta semana continuarán las altas temperaturas para la zona noroeste de Estados Unidos, hasta al menos el miércoles 10 de agosto, cuando de acuerdo a los pronósticos, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, de acuerdo a información de ABC.

Con temperaturas que alcanzarán hasta los 96° F en Boston, se espera que el calor se extienda por todo el territorio aledaño que dará paso a probables tormentas aisladas el martes por la noche, detalló el medio.

A partir del 8 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de EE. UU. emitió advertencias de calor excesivo para partes del centro y sureste de Washington y el noroeste de Idaho.

Un aviso de calor permanece vigente hasta las 8:00 p. m. del martes para la ciudad de Nueva York, Long Island y gran parte de los suburbios de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Las alertas de calor también están vigentes en gran parte de Washington, partes del norte de Oregón y gran parte del Panhandle de Idaho.

[7-day Temperature Forecast 🌡️] An upper-level high will progress thru the Central Rockies into the Northern/Central Plains this week, leading to hot temps (10-15F above average) over these regions, while an incoming cold front may bring slightly below normal highs further east. pic.twitter.com/PHfWPsDi8N

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 7, 2022