Reajustan horarios escuelas de Clark County por falta de conductores de autobús

(NOTICIAS YA).-Algunos planteles en el Distrito Escolar del Condado de Clark decidieron reajustar los diferentes horarios de entrada y salida, en un esfuerzo por asegurarse de que sus autobuses funcionen de manera más puntual.

Los cambios de hora se debieron a que el distrito ha experimentado una escasez de conductores de autobús, y los conductores sustitutos pueden retrasarse debido a la falta de familiaridad con las rutas, de acuerdo a una publicación de 8 NewsUna

La mayoría de los cambios están dentro de un rango de 30 minutos, ya sea antes o después. Sin embargo, algunas escuelas verán cambios significativos, como Mojave High School, con su hora de entrada que pasa de 9 am a 7 am.

Back to School safety is serious business!

300,000+ students across Clark County return to classrooms tomorrow!

✅Slow down in school zones

✅Pay FULL attention to the road

✅Plan ahead pic.twitter.com/hBLx7MA8Jx

— LVMPD (@LVMPD) August 8, 2022