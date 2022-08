SDSU regresa al uso de cubrebocas para estudiantes y personal

(NOTICIAS YA).- Justo una semana antes del regreso a clases, la Universidad Estatal de San Diego informó que volverán a implementar su política de uso de cubrebocas para inicios del semestre de otoño, en medio de un aumento en los casos de COVID-19.

“A la luz del reciente aumento de la transmisión y el recuento de casos de COVID-19 en el condado de San Diego y antes del próximo semestre de otoño, la universidad está volviendo a implementar su política de cobertura facial de COVID-19 durante las primeras semanas del semestre”, es parte del anuncio de SDSU.

De acuerdo con la institución universitaria, se requerirá el uso de mascarillas independientemente del estado de vacunación en los entornos educativos, tanto interiores como exteriores, al menos durante las primeras semanas de clases.

“Nuestra universidad continuará monitoreando la situación de COVID-19 y comunicará actualizaciones a la comunidad del campus a medida que nos acerquemos a esa fecha”, detalla la universidad.

In light of recent increased COVID-19 transmission, SDSU is reimplementing its COVID-19 facial covering policy, effective Aug. 15.

All faculty, staff and students will be required to wear a facial covering in instructional settings regardless of vaccination status. pic.twitter.com/kOWDw3aWn2

— San Diego State University (@SDSU) August 5, 2022