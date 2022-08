VIDEO: Una mujer embarazada es rescatada del muro fronterizo junto a otros tres migrantes

(NOTICIAS YA).- Al menos cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron rescatadas del muro fronterizo a la altura de Otay Mesa por bomberos de Chula Vista.

De acuerdo con los informes, fue alrededor de las 10 de la mañana de este 7 de agosto cuando elementos del Departamento de Bomberos de Chula Vista fueron llamados al muro fronterizo, cerca de las calles de La Mesa y Airway.

En lo alto del muro fronterizo, ya del lado estadounidense, los bomberos vieron a dos hombres y una mujer que estaban atrapados.

Con ayuda de una escalera, los bomberos lograron rescatarlos y se dieron cuenta que al menos dos de ellos tenían aparentes lesiones, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Justo cuando llevaban a cabo este rescate, los bomberos fueron alertados sobre una segunda mujer atrapada en el muro fronterizo, a unos 150 pies de distancia.

Chula Vista units along with SD B6 on scene of border rescue. pic.twitter.com/tyk5Rh0GfM

— Chula Vista Fire Department (@ChulaVistaFD) August 7, 2022