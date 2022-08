Arrestan a principal sospechoso de los asesinatos de musulmanes en Albuquerque

(NOTICIAS YA).-Según información de última hora, la Policía de Albuquerque (APD) informó este martes la captura del principal sospechoso de los asesinatos de musulmanes en Nuevo México.

"Localizamos el vehículo que se cree que está involucrado en un asesinato reciente de un hombre musulmán en Albuquerque. El conductor fue detenido y es nuestro principal sospechoso de los asesinatos. Actualizaremos a los medios más tarde esta tarde."

Aquí el tuit del jefe de Policía, Harold Medina Page:

We tracked down the vehicle believed to be involved in a recent murder of a Muslim man in Albuquerque. The driver was detained and he is our primary suspect for the murders. We will update the media later this afternoon.

— APD Chief of Police (@ABQPoliceChief) August 9, 2022