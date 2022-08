Continúa la escasez de maestros en Nevada

Con el regreso a clases en el estado de Nevada, la escasez de maestros continúa

“Con la unión nosotros trabajamos para los maestros , les subimos el sueldo no fue todo porque usamos el dinero que tenemos ahora pero nosotros sabemos que no es que necesitamos más pero le voy a decir esta es una crisis que es nacional.”

Con el regreso a clases en el estado de Nevada , la escasez de maestros y personal como conductores de autobuses o la seguridad en los planteles educativos del Distrito escolar del Condado Clark sigue, pero que está haciendo la directiva para enfrentar el problema, el Dr Jesús Jara dijo lo siguiente:

“Y vamos a resolverlo , los directores resuelven y eso es lo que estamos haciendo lo que te digo no es lo mejor que pudimos “is not ideal” pero es lo que tenemos pero vamos a seguir buscando maestros así que si hay alguien en la casa que este licenciado aquí tenemos espacio.”

Recientemente el distrito informó que tiene más de 1.300 vacantes de maestros, pero ha hecho algunos progresos. Ha contratado a más de 200 en la última semana, pero todavía no es suficiente para llenar todas las aulas con un profesor, también añadió que el mes pasado 26 escuelas tienen más del 20% de sus puestos de enseñanza abiertos.

“Creo que va a ser otro año otra vez difícil como parte del distrito escolar, lamentablemente un déficit de maestro esto no es algo nuevo , los déficit de maestros en el estado de Nevada se han visto por muchos años, sinembargo post pandemia se ven más, muchos maestros no están entrando a enseñar dejando la profesión porque el sistema es burocrático , el sistema no les está sirviendo a los niños sino que también tampoco a los maestros.”

Pese ante la falta de maestros del distrito dijo que seguirá trabajando para el mejoramiento de los estudiantes en las aulas escolares,

En materia de seguridad, explicaron que pese a los tiroteos pasados en los Estado Unidos están preparados para cualquier situación peligrosa en las aulas escolares.

“Lo que hemos hechos para prepararlos,los directores están preparados,los maestros están preparados pero les digo a los padres que la primera línea de defensa son ellos ,pregúnteles chequen con los niños, los maestros y la comunidad entera”