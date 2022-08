Emiten alerta de inundación para algunas áreas del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- Una alerta de inundación se ha emitido para varias áreas del condado de San Diego ante la probabilidad de lluvias, que se podrían extender desde la tarde hasta la noche de este mismo martes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta de inundación que estará vigente a partir del mediodía de este martes, 9 de agosto, para áreas desérticas y montañosas del condado.

Las ciudades de Borrego Springs y Pine Valley estarán especialmente bajo vigilancia de inundaciones, de acuerdo con City News Service.

Las inundaciones son causadas por lluvias excesivas, aunque estemos en pleno verano, debido a la humedad monzónica.

Los pronósticos indican que podrían registrarse tormentas dispersas, pero con la capacidad de generar fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes.

⛈️ Who's ready for round 2? ⛈️ Yet another active monsoon day is in store for the mtns & deserts where a ⚠️FLOOD WATCH⚠️ has been issued. Scattered storms, capable of heavy rainfall, will pose a risk of flooding for these areas, especially near recent burn scars. #CAwx pic.twitter.com/DeRzny2WmM

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 9, 2022