Ezra Miller, actor de The Flash, ahora fue acusado de robo agravado

Ezra Miller, protagonista de The Flash, sigue estando en medio de la polémica y es que este lunes la policía de Vermont, reportó que el actor fue detenido debido a que cometió un robo de botellas de una residencia y que será acusado formalmente en la corte.

Según los informes, la policía atendió a una denuncia por robo en Stamford, poblado de Vermont, en la cual encontraron botellas de alcohol rotas, aparentemente tomadas de una residencia privada mientras los dueños no se encontraban, acto que se le atribuyó a Miller luego de que apareciera en los videos de seguridad y fuera corroborado por distintos testigos.

El cargo por robo agravado, se suma a la lista de delitos que Ezra ha estado cometiendo desde hace unos meses. Tal es el caso de las dos veces que fue detenido en Hawái, la primera por alteración del orden público, mientras que la segunda fue por atacar a un hombre en un bar local.

Asimismo, se presentó en su contra una orden de protección para Tokata Iron Eyes, una activista indígena estadounidense de 18 años, en la que se declaró que Miller ha estado acosándola desde que Tokata tiene 12 años.

Con todo esto ocurriéndole al artista, sus abogados aún no han dado declaraciones, pero se especula en redes sociales que dado su comportamiento de los últimos meses, algunos de los pactos de trabajo que tenía contemplados durante este año, no serán realizados. En especial, se cree que su papel protagónico en la cinta de D.C. Comics, "The Flash", podría verse afectado, sin embargo otros afirman que la película ya fue grabada y que será estrenada de forma regular.

De cualquier forma, el comportamiento de Miller continúa siendo un tema de conversación en muchos medios de comunicación, y no podemos dejar pasar el hecho de que en verdad ha cambiado su comportamiento y este ha ido en aumento.