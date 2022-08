Irrumpe en reunión de Narcóticos Anónimos para matar a su ex y a su pareja

(NOTICIAS YA).-Una toma de rehenes en Edgewater, Florida terminó con la vida de tres personas el lunes por la noche, informó ABC.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 pm, cuando el agresor irrumpió en una reunión de Narcóticos Anónimos (NA) realizada en el 515 N Ridgewood Avenue en Edgewater.

De manera sorpresiva, abrió fuego contra su ex novia y su nueva pareja antes de quitarse la vida, informó la policía local.

Quinton Hunter de 49 años, blandió el arma poco después de ingresar a la reunión, dijo el jefe de policía de Edgewater, Joseph Mahoney, durante una conferencia de prensa el martes.

Erica Hoffman, de 33 años e Ian Greenfield, de 59, ya estaban muertos cuando llegaron los oficiales. En algún momento después del tiroteo, Hunter comenzó a grabar un Facebook Live que lo mostraba usando gafas y respirando con dificultad, declaró el medio ABC.

3 people dead after Edgewater Police say a man shot another man at a Narcotics Anonymous meeting, then took a woman hostage. When SWAT team went in, they found original victim, woman, and shooter dead. #WESH pic.twitter.com/XbvDiJJh6k

— Bob Hazen WESH (@HazenWESH) August 9, 2022