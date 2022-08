Maestro de secundaria es arrestado por agresión sexual infantil

Condado Summit, Colorado.- La oficina del alguacil del condado Summit dice que un maestro de educación física de la Summit Middle School ha sido arrestado por múltiples cargos de agresión sexual a niños. La oficina del alguacil dijo que el sospechoso ha sido identificado como Leonard Alan Grams, de 62 años. El distrito escolar informó el incidente a la oficina del alguacil el 27 de octubre de 2021.

El distrito escolar recibió siete informes de alumnas de secundaria sobre presunta conducta sexual inapropiada por parte de Grams del 30 de septiembre al 24 de octubre de 2021. Los informes indicaron que Grams se había involucrado inapropiadamente en contacto sexual ilegal con las víctimas durante las actividades de clase. Durante la investigación, la oficina del alguacil dijo que se entregaron órdenes de registro al distrito escolar y descubrieron y aseguraron cientos de páginas de documentos y entrevistas que la escuela completó durante su investigación inicial.

La oficina del alguacil también realizó entrevistas con víctimas, padres de víctimas, posibles testigos, Grams y funcionarios del distrito, entre otros. Una vez que se completó la investigación, se emitió una orden de arresto contra Gram con los siguientes cargos:

-Cinco cargos de agresión sexual a un niño

-Tres cargos de agresión sexual a un niño por parte de una persona en una posición de confianza

El presunto agresor sexual, se entregó a la oficina del alguacil el martes y fue detenido sin incidentes informo el alguacil. “Este caso es desgarrador. Me siento honrado por la valentía de estas jóvenes víctimas de presentarse. También estoy orgulloso de los detectives que investigan este caso. La calidad de su trabajo, junto con su compasión y empatía no solo por las víctimas, sino también por sus familias, ejemplifica la declaración de misión de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit. Esta determinación combinada de las víctimas y los detectives envía un mensaje claro a los depredadores y, lo que es más importante, a la comunidad, que este tipo de comportamiento no será tolerado”, dijo el alguacil Jaime FitzSimons.

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit está pidiendo a cualquier persona que pueda tener información sobre este caso o crea que puede haber sido víctima de Leonard Alan Grams que se comunique con el Sargento Detective Mark Gafari al 970-423-8960.

Por otra parte, no olvide que existen 24 centros locales en Colorado para víctimas de agresión y abuso sexual:

Advocate Safehouse Project– Glenwood Springs- 970-945-4439 (Hotline)

Advocates Against Domestic Assault– Trinidad- 719-846-6665 (Hotline)

Advocates For A Violence Free Community– Hot Sulphur Springs- 970-725-3412 (Hotline)

Advocates of Routt County– Steamboat Springs- 970-879-8888 (Hotline)

Arkansas Valley Resource Center– La Junta- 719-384-7764 (Hotline)

A.S.A.P. (Assault Survivors Advocacy Program)-Greeley- 970-351-4040 (Hotline)

Bright Future Foundation for Eagle County– Avon- 970-949-7086 (Hotline)

Domestic Safety Resource Center– Lamar- 719-336-4357 (Hotline)

Family Crisis Services– Canon City- 719-275-2429 (Hotline)

Hilltop Family Resource Center– Montrose- 970-249-2486 (Hotline)

Latimer House– Grand Junction- 970-241-6704 (Hotline)

MESA—Moving to End Sexual Assault– Lafayette- 303-443-7300 (Hotline)

Open Heart Advocates– Craig- 970-824-2400 (Hotline)

Pueblo Rape Crisis Services– Pueblo- 719-549-0549 (Hotline)

RENEW, Inc.– Cortez- 970-565-2100 (Hotline)

Help for Survivors of Domestic Violence and Sexual Assault– Aspen- 970-925-7233 (Hotline)

San Miguel Resource Center– Telluride- 970-728-5660 (Hotline)

Sexual Assault Response Advocates– Fort Morgan- 970-867-2121 (Hotline)

Sexual Assault Services Organization– Durango- 970-247-5400 (Hotline)

Sexual Assault Victim Advocate Center– Fort Collins- 970-472-4200 (Hotline)

TESSA Colorado Springs- 719-633-3819 (Hotline)

The Blue Bench– Denver- 303-322-7273 (English) 303-329-0031 (Spanish) (Hotline)

Tu Casa Inc.– Alamosa- 719-589-2465 (Hotline)

Women and Gender Advocacy Center– Fort Collins- 970-492-4242 (Hotline)