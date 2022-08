Muere una persona por accidente aéreo en Centennial

(NOTICIAS YA).- Una persona murió debido al choque de una aeronave pequeña esta tarde al sureste del Aeropuerto de Centennial.

El recinto aeroportuario informó a través de Twitter que la avioneta estaba despegando con dirección al este sobre la plataforma 10, indicó KDVR.

The aircraft was departing eastbound on runway 10. No further details are available at this time. https://t.co/BfHScpDe86

— Centennial Airport (@FlyCentennial) August 9, 2022