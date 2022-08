Mujer enfrenta 6 cargos de asesinato tras provocar encontronazo en calles de Los Angeles

(NOTICIAS YA).-Nicole Lorraine Linton, de 37 años, fue acusada de seis cargos de asesinato y cinco cargos de homicidio vehicular con negligencia grave después de que el jueves pasado, aceleró en una intersección y chocó contra varios vehículos en calles del vecindario de Windsor Hills en Los Ángeles. Entre las víctimas se cuentan una mujer embarazada y un bebé.

Linton, de Ocupación enfermera y originaria de Houston, Texas fue arrestada el viernes mientras permanecía hospitalizada por lesiones leves que sufrió en el accidente, informó la cadena CBS Los Ángeles. Fue trasladada al Centro de Detención Regional Lynwood Century y le fue definida una fianza de 9 millones de dólares.

La mujer presuntamente iba a toda velocidad a bordo de un Mercedes-Benz por La Brea Boulevard, cuando pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra varios vehículos en lo que la oficina del fiscal de distrito llamó un "choque de fuego". El automóvil iba a al menos a 100 millas por hora dejando un rastro en llamas en toda la intersección, estimaron autoridades.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Footage in Los Angeles County shows a car accident that killed at least 5 people and injured 9 otherspic.twitter.com/2iHvrRXNFA — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 5, 2022

“Si es declarada culpable de los cargos, podría enfrentar de 90 años a cadena perpetua… su próxima audiencia estaba programada para el 15 de agosto”, dijo el fiscal de distrito George Gascón.

Los fiscales informaron que la mujer cuenta con un historial de problemas de salud mental y de manejo problemático, incluida la falta de licencia de conducir de California y su participación en una colisión de tráfico en 2020 con lesiones.

NICOLE LORRAINE LINTON RELEASED FROM HOSPITAL, BEING HELD ON $9 MILLION BOND LINK: https://t.co/y82oPROWLQ pic.twitter.com/zQiv8DJc66 — WHEREISTHEBUZZ (@whereisthebuzz) August 8, 2022

En el fatal accidente murieron Asherey Ryan, de 23 años, que estaba embarazada; su hijo pequeño, Alonso que estaba a punto de celebrar su primer cumpleaños; y su novio, Reynold Lester, de 24 años. También murieron dos mujeres en otro vehículo; sus nombres no han sido revelados. Otros seis vehículos también se vieron involucrados en el accidente y varios conductores sufrieron heridas leves.

Una testigo del accidente dijo a CBS Los Ángeles que trató de ayudar al bebé, pero no pudo.

“Un bebé literalmente voló desde el medio de la intersección hasta el medio de la estación de servicio y aterrizó justo en el piso frente a mí… Uno de los trabajadores vino y me vio con el bebé y me lo quitó de las manos. Alguien trató de resucitarlo, pero ya no contaba con vida”, declaró.