Olivia Newton-John: Su legado en el cine y en la música

Olivia Newton-John, la inolvidable Sandy de "Grease", murió este 8 de agosto a los 73 años de edad. Una de las actrices más importantes para el cine de Hollywood en la década de los 70, así como una de las más queridas por el público gracias a su belleza y talento.

Se desenvolvió como cantante, compositora, actriz, empresaria y activista. Durante una larga carrera, Olivia ganó cuatro Premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes. Participó en diferentes películas, al mismo tiempo que libraba una batalla contra el cáncer de mama, razón a la cual dedicó mucho esfuerzo y emprendió en una fundación que lo combatía.

Gracias a una serie de éxitos de country y rock suave, Newton-John ya se convirtió en una cantante popular a finales de la década de los 70, sin embargo su papel como coprotagonista de "Vaselina" junto a John Travolta en 1978, la catapultó a la fama y su nivel de estrellato fue en cuesta arriba.

Comenzó su carrera artística en su natal Australia y debutó en el cine con la película "Funny Things Happen Down Under", estrenada en 1965, cuando aún era una adolescente de 17 años. Cinco años después, en 1970, Newton-John protagonizó otra película del género musical que mezclaba la ciencia ficción con la comedia, y fue titulada "Toomorrow".

Después de estas ficciones, llegó la oportunidad de su vida al protagonizar a Sandy en "Vaselina", una cinta que permitió a la actriz dar muestra de su carisma y entrega frente a la cámara, así como de su versatilidad actoral al interpretar en primer lugar, a una joven tímida, dulce e impresionable, para luego pasar a una mujer madura, sensual y completamente atrevida al finalizar la historia.

Para esta película, Olivia tuvo la oportunidad de interpretar algunos de los temas , entre los que destacan 'Summer Loving', 'You Are The One That I Want' y 'Hopeless Devoted To You'.

Tras el éxito que alcanzó con "Vaselina", Olivia regresó a la pantalla grande y a los musicales en la película "Xanadú" (1980), una cinta que fue destrozada por la crítica debido a lo confuso de la historia, pero que años después fue catalogada como una película de culto.

En los años siguientes, Olivia participó en otras películas como "Tal Para Cual", en la cual volvió a hacer pareja con John Travolta, así como "Sordid Lives" y "A Mom For Christmas".